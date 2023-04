Projekte im Rhein-Kreis So entwickeln sich die Kommunen weiter

Rhein-Kreis · Sich treffen ohne lange Terminabsprachen und zeigen, was im Städte- und Wohnungsbau gerade so am Start ist oder in absehbarer Zeit umgesetzt werden soll – das ist möglich auf der Messe Polis Convention auf dem Areal Böhler.

27.04.2023, 04:50 Uhr

Präsentieren Projekte gemeinsam auf einem Stand: (v.l.) Reiner Breuer (Neuss), Martin Mertens (Rommerskirchen), Ursula Baum (Kaarst), Christian Bommers (Meerbusch) und Hans-Jürgen Petrauschke (Rhein-Kreis). Foto: Wolfgang Walter

Von Anneli Goebels

Es tut gut, sich mal wieder zu treffen“, sagt Landrat Hans-Jürgen Petrauschke auf dem Gemeinschaftsstand der Niederrhein GmbH, auf dem auch die acht Kommunen des Rhein-Kreises insgesamt 13 Projekte der Stadt-/Gemeinde-Entwicklung präsentieren. Und das alles auf der Polis Convention auf dem Meerbuscher Böhler-Areal. Und auch, wenn die Stadt- und Projektentwicklungsmesse bereits nach der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr wieder in Präsenz stattfand, sind sich die Aussteller des Rhein-Kreises einig: Es ist voll an den Ständen, Gedränge in den Gängen, daher Parkplätze rasch besetzt. Vor den Hallen kommen Autos nur im Schritttempo voran, die Ordnungskräfte müssen nicht nur einweisen, sondern auch beruhigen. Auffallend sind die vielen überregionalen Kennzeichen: München, Stuttgart, Heidelberg, Berlin, um nur einige zu nennen.