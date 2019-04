Tagung in Neuss : Reker zur Vorsitzenden der Metropolregion gewählt

Rhein-Kreis Kölns Oberbürgermeisterin sprach von vielen Herausforderungen, die Städte und Gemeinden allein nicht bewältigen können.

„Über die Wahl zur Vorsitzendenden der Metropolregion Rheinland freue ich mich sehr. Unsere Region steht vor großen Herausforderungen. Veränderungen finden auf der ganzen Welt statt, auch bei uns vor Ort. Viele Herausforderungen können wir als einzelne Städte und Gemeinden aber nicht bewältigen, sondern nur in einem engen Schulterschluss als Region. Die Vielfalt der Region ist dabei unsere Stärke. Ich freue mich darauf, mich noch stärker als bisher in die Arbeit der Metropolregion Rheinland einzubringen und bin zuversichtlich, dass wir den weiteren Aufbauprozess der Metropolregion Rheinland nun zügig abschließen werden und mit der eigentlichen inhaltlichen Arbeit beginnen. Gerade im Jahr der Europawahl können wir ein wichtiges Zeichen setzen. Es sind die Regionen, die Europa ausmachen, und es sind die Regionen, die die Zukunft gestalten. Sei es im Verkehrsbereich, beim Klimaschutz, in der Wirtschaftskraft oder auch in der Kultur und im Wissenschaftsbereich: Nur gemeinsam sind wir stark“, äußerte sich Reker.