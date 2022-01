Hilfsleistungen im Rhein-Kreis : Knapp über 84.500 Einsätze für Feuerwehr und Rettungsdienst

Rhein-Kreis Exakt 84.525 Einsätze hatten die Rettungsdienste und Feuerwehren im Rhein-Kreis im vergangenen Jahr, fast 8000 mehr als ein Jahr zuvor. Der einsatzreichste Tag war der 14. Juli 2021.

An diesem 14. Juli zog das Sturmtief „Bernd“ durch die Region und führte zu der Hochwasserkatastrophe an Erft und Ahr. Im Rhein-Kreis sorgte das Tief für Unwetter mit Starkregen. In der Nacht zum 15. Juli musste die Leitstelle des Rhein-Kreises Feuerwehr und Technisches Hilfswerk zu 246 Einsätzen rausschicken. „Es ist gut zu sehen, dass unsere Einsatzkräfte immer zur Stelle sind, wenn Hilfe benötigt wird. Allen, die sich in diesen Bereichen für ihre Mitmenschen einsetzen, gebührt unser besonderer Dank“, würdigt Landrat Hans-Jürgen Petrauschke die Arbeit der Ehren- und Hauptamtler. Es könne nicht hoch genug anerkannt werden, dass die Feuerwehren, die Kreisleitstelle, die Polizei und die Hilfsorganisationen seit Jahren bewährt zusammen arbeiten, betont er weiter.