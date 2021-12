Finanzen im Rhein-Kreis Neuss : Kämmerer Graul bringt seinen letzten Etat ein

Rhein-Kreis Sprecher von CDU, SPD und Grünen dankten im Kreistag Ingolf Graul. Die Etatberatungen können nun beginnen. Der Haushalt 2022 soll am 30. März verabschiedet werden.

In der Tat wird nicht nur der Hebesatz reduziert, sondern auch in absoluter Summen müssen die sieben kreisangehörigen Städte sowie die Gemeinde Rommerskirchen 11 Millionen Euro weniger in die Kreiskasse einzahlen: 254,8 Millionen Euro sind für 2022 veranschlagt, im laufenden Jahr sollen es 265,7 Millionen sein. Am Ende liegt ein Zahlwerk auf dem Tisch, dass in Einnahmen und Ausgaben bei knapp 592 Millionen Euro ausgeglichen ist. Dabei wächst das Volumen in einem hohen Tempo an. Zur Erinnerung: Im Jahr 2018 übersprang der Kreisetat erstmals die Grenze von einer halben Milliarde Euro.