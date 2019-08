Gewässer im Rhein-Kreis : Seen haben ausgezeichnete Qualität

Rhein-Kreis Der Kaarster und der Straberg-Nievenheimer See haben eine ausgezeichnete Badequalität, wie der Rhein-Kreis mitteilt. Anders sieht es in Flüssen aus.

„Anders sieht es in Flüssen aus, denen Abwässer aus Kläranlagen zufließen“, erklärt Siegfried Hauswirth, Leiter der Abteilung Umweltmedizin und Infektionsschutz beim Kreisgesundheitsamt. „Ein Gesundheitsrisiko beim Baden gibt es jedoch nur bei einer hohen Belastung für immungeschwächte Menschen“, fügt er hinzu. Zum Hintergrund: Durch die zu häufige Verschreibung von Antibiotika können Bakterien Resistenzen gegen diese Medikamente entwickeln. Dadurch entstehen multiresistente Keime, die über die Abwässer in die Kläranlagen und von dort aus in die Gewässer gelangen.

Nicht nur wegen möglicher Keime warnt der Rhein-Kreis vor dem Baden in Flüssen, sondern auch wegen gefährlicher Strömungen. Grundsätzlich sei Baden nur dort erlaubt, wo es eine Aufsicht gibt – im Rhein-Kreis also in den Freibädern sowie in den Freizeitanlagen Kaarster und Straberg-Nievenheimer See. „Weil die Seen durch Grundwasser und Niederschläge gespeist werden und keine Abwasserzuflüsse haben, ist das Wasser von sehr guter Qualität“, sagt Kreisgesundheitsdezernent Karsten Mankowsky. Und Kreisgesundheitsamtsleiter Michael Dörr ergänzt: „Sowohl an den Badeseen als auch in den Schwimmbädern lassen wir regelmäßig die Wasserqualität prüfen. Dabei haben wir insbesondere Fäkalkeime, chemische Verschmutzungsindikatoren und bei den Seen die Algen im Blick.“ Falls es zu Beanstandungen komme, treffe das Gesundheitsamt entsprechende Maßnahmen. Wer ein Planschbecken im eigenen Garten aufstellt, sollte ebenfalls darauf achten, dass Keime keine Chancen haben.