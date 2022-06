Katholisch im Rhein-Kreis : Köchner bleibt Vorsitzende des Katholikenrats

Rhein-Kreis In der Kirche klappen Bewegung und Veränderung nur „in kleinen Schritten und gemeinsam“. Diese Auffassung vertrat Jutta Köchner, Vorsitzende des Kreiskatholikenrats, in der Vollversammlung des Laiengremiums. Die Grevenbroicherin wurde ebenso einstimmig in ihrem Amt bestätigt wie ihre Stellvertreter Ulrike Nienhaus (Kaarst), Adolf Thöne (Dormagen) und Thomas Kaumanns (Neuss).

Da sich mit Nina Witte und Franziska Kleipaß zwei junge Frauen zur Mitarbeit im Vorstand bereiterklärten, wuchs die Zahl der Beisitzer auf acht. Den bisherigen Beisitzern Joachim Braun, Christoph Golm, Renate Krings, Sven Ladek, Sebastian Rosen und Jürgen Weidemann wurde erneut das Vertrauen ausgesprochen. Kreisdechant Hans-Günther Korr und Diakon Matthias Godde komplettieren das Führungsgremium. Nach einem Wortgottesdienst mit Korr und Oberpfarrer Andreas Süß in der Marienkirche hatte Jutta Köchner Bilanz gezogen. Trotz Corona gab es vielfältige Aktivitäten von der Begleitung der Pfarrgemeinderatswahlen bis zur Diskussion über die neuen Sendungsräume. Kreisdechant Korr zeigte sich angetan von diesem Engagement: „Der Katholikenrat leidet an der Kirche wie wir alle, aber er ist weiter erfüllt von der Liebe zur Kirche.“

(NGZ)