Integrationsarbeit im Rhein-Kreis : Jury vergibt Migranten-Stipendium

Rhein-Kreis Denis Dorskiy und Ahmet Eren Akdag erhalten im Studium 300 Euro pro Monat. Die Jury entschied sich einstimmig für die beiden Abiturienten.

Denis Dorskiy (18) hat am Norbert-Gymnasium sein Abi mit der Note 1,2 bestanden. Der gebürtige Russe, der ein Jahr als Austauschschüler in Deutschland war und blieb, möchte Architektur an der RWTH Aachen studieren. Sein Anliegen ist es auch, den interkulturellen Austausch zu fördern. „Ich merke allerdings, dass seit dem Angriffskrieg Russen nicht gern gesehen sind“, sagt er.

Ahmet Eren Akdag ist mit seinen Eltern vor vier Jahren aus der Türkei geflohen. Er hatte in der Schule bereits ein Jahr Deutschunterricht und konnte so in dem Flüchtlingslager, in dem die Familie ein Jahr lebte, dolmetschen und andere Flüchtlinge bei Behördengängen unterstützen. Eren lebt in Meerbusch, hatte dort aber keinen Platz in einer Schule bekommen. Den fand er schließlich in der Neusser Gesamtschule an der Erft.