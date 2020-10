Freizeit im Rhein-Kreis : Kreisjugendamt bietet kostenlose Broschüren für Touren an

Kreisjugendamt bietet kostenlose Broschüren für Touren an

Rhein-Kreis In den Familien-Freizeit-Tipps von Dormagen bis Meerbusch stehen Fahrradrouten, die unter anderem Spielplätze und Parks ansteuern.

Wer im Rhein-Kreis auf der Suche nach Ausflugzielen ist, findet zahlreiche Anregungen für eine Tour ins Grüne in den Familien- Freizeit-Tipps. Die kostenlosen Broschüren mit detaillierten Fahrradrouten stellen Ziele von Dormagen bis Meerbusch vor. Bereits erschienen sind die Ausgaben für Dormagen, Grevenbroich, Jüchen, Korschenbroich, Kaarst, Meerbusch, Neuss -Süd und Rommerskirchen. Zurzeit erarbeitet das Kreisjugendamt zusammen mit einigen Kooperationspartnern eine weitere Ausgabe für den Neuss er Norden.

Auch in Corona-Zeiten sind Ausflüge vor der Haustür möglich. „Die Broschüren halten viele überraschende Erlebnisse bereit, die vielleicht noch nicht jeder kennt. Dort können Eltern mit ihren Kindern – ohne Geld auszugeben – Spaß haben“, sagt die Leiterin des Kreisjugendamtes Marion Klein. So werden unter anderem Spielplätze und Parks angesteuert. Für alle Altersgruppen bieten die Tipps Quizfragen, kreative Spiel- und Bastelideen sowie Sport- und Bewegungsangebote. Dabei kommen junge Naturforscher ebenso auf ihre Kosten wie Geschichtsinteressierte.

Alle Ausflugsziele in den Familien- Freizeit-Tipps sind durch eine Radtour miteinander verbunden und führen fast nur über Rad-, Feld- und Waldwege sowie über autofreie oder verkehrsberuhigte Straßen. „Familien können sich bei den vorgeschlagenen Touren an GPX-Daten orientieren, die wir online zur Verfügung stellen. Jeder kann an einem beliebigen Punkt einsteigen und dem Routenverlauf folgen. Wem die große Runde zu lang ist, der kann – je nach Fitness des Nachwuchses – auch nur ein Teilstück befahren“, sagt Hildegard Otten vom Familienbüro des Rhein-Kreises.