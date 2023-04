Vorhaben im Rhein-Kreis Rhein-Kreis und Kreis Mikolów planen einen jährlichen Partnerschaftstag

Der interkulturelle Austausch und die grenzüberschreitenden Begegnungen zwischen beiden Kreisen sollen nicht nur durch eine Intensivierung der Schulpartnerschaften, sondern auch darüber hinaus weiter vertieft werden – zum Beispiel durch Praktika oder projektbezogene Kooperationen. Wichtig ist dabei die Vernetzung mit den Akteuren vor Ort. Während ihres Besuchs absolvierte die Bildungskommission aus dem Kreis Mikolów ein umfangreiches Programm, unter anderem lernte sie das Berufskolleg für Technik und Informatik (BTI) und dessen umfangreiches Angebot am Hammfelddamm in Neuss kennen. Zudem gab es Besuche in den Berufsbildungszentren (BBZ) in Dormagen und Grevenbroich – dort befindet sich eine der modernsten Kfz-Ausbildungswerkstätten in Nordrhein-Westfalen – sowie auf Schloss Dyck. Ebenfalls Station machten die Gäste unter anderem in der Joseph-Beuys-Schule. Dort erhielten sie umfangreiche Einblicke in das Förderkonzept.