ITK Rheinland Das Hammfeld, wo die Softwareroboter zu Hause sind

Erste Prozesse wurden inzwischen umgestellt. In Neuss zum Beispiel können nun Bescheinigungen in Steuersachen – Unbedenklichkeitsbescheinigungen – online ausgeführt werden. Dabei werden die von der Bürgerschaft angegebenen Daten vom Roboter aufgearbeitet und an die Sachbearbeiter zur Prüfung weitergeleitet. Auch die Ausstellung von Fischereischeinen hat die finale Testphase bestanden. Diese Beispiele sind in Augen von Matthias Engel (53), Beigeordneter der Stadt Mönchengladbach, erst der Anfang. Er schätzt, dass letztlich rund 50 Anwendungen von den RPA-Robotern erledigt werden können: „Häufig wenn Formulare mit Fachverfahren inklusive der Gebühren kombiniert werden, fehlt es noch an den notwendigen Schnittstellen.“ Aktuell betreut die ITK Rheinland rund 400 Fachverfahren.