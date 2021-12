Digitalisierung im Rhein-Kreis Neuss : Kreis-IT unterstützt das Gesundheitsamt

Rhein-Kreis Über 250.000 Euro wurden in die technische Ausstattung und Digitalisierung gesteckt. Fachinformatiker Tim Grippekoven kümmert sich speziell um die Anforderungen des Amtes.

Deshalb unterstützt jetzt auch Tim Grippekoven (23) als Fachinformatiker personell das Gesundheitsamt in technischen Fragen und ist unter anderem für die elektronischen Melde- und Informationssysteme nach dem Infektionsschutzgesetz wie beispielsweise Sormas zuständig. In der Pandemie unterstütze die IT-Abteilung der Kreisverwaltung das Gesundheitsamt auf vielfältige Weise, sei es beim Aufbau der technischen Infrastruktur im Impfzentrum oder bei der automatisierten Darstellung von Infektionslageberichten, erklärt Horst Weiner, IT-Leiter des Kreises: „Von der Ausbildungskraft bis zum Fachinformatiker – alle wissen, worum es bei dieser Aufgabe geht und sind sehr motiviert, unserem Gesundheitsamt zu helfen.“

Gesundheitsamtsleiterin Barbara Albrecht und Gesundheitsdezernent Karsten Mankowsky wissen das Engagement der IT-Abteilung sehr zu schätzen. „Ich bin sehr froh, dass wir die IT-Kollegen an unserer Seite wissen, die uns jederzeit tatkräftig bei der Pandemiebekämpfung unterstützen“, sagt Albrecht. Mankowsky blickt bereits in die Zukunft: „Ohne Digitalisierung und Modernisierung der Gesundheitsämter in Deutschland sind solche pandemische Lagen dauerhaft nicht zu bewältigen. Um die Resilienz zu erhöhen, müssen wir deshalb auch in Zukunft finanzielle und personelle Investitionen in das öffentliche Gesundheitswesen tätigen“, macht der Dezernent deutlich.