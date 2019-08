Integration im Rhein-Kreis : Als „Tandem“ Neues entdecken

Rhein-Kreis Das Integrationsprojekt „CareMigration“ bringt Migranten und Deutsche zusammen. Nach einem sogenannten interkulturellen Training bilden sich Tandems, die ihre Freizeit miteinander verbringen und so voneinander lernen.

Das interkulturelle Training umfasst sieben Termine, die für alle Beteiligten kostenlos sind. „Die ersten drei Termine sind für die Deutschen und die Migranten getrennt“, erklärt Kosmidou. So erfahren die deutschen Teilnehmer, was es bedeutet, als Flüchtling in ein fremdes Land zu kommen, dessen Sprache man nicht beherrscht, erfahren viel über die kulturellen Hintergründe. Die Migranten, was es heißt, jetzt in Deutschland zu leben, wie sie es schaffen, sich dort zurecht zu finden. Erst nachdem alle in der Theorie voneinander gelernt haben, kommt es zu gemeinsamen Treffen, bei denen sich die Frauen und Männer kennenlernen. „Jeder kann dann drei Namen angeben, mit wem er sich vorstellen könnte, ein Tandem zu bilden“, sagt Kosmidou. Sie ist es, die dann entscheidet, wo es passen könnte. Bei Heike Frank und Shahrzad Pourpanaki war es ein Volltreffer. Ihr erstes Treffen hatten sie im Rosengarten, haben dort stundenlang geredet. Sie waren irgendwann gemeinsam Glühwein trinken. Das hatte Shahrzad zuvor noch nie gemacht. Heike brachte ihr die deutschen Feste und Festtage näher, sie selbst feierte mit Shahrzad und ihrer Familie das Norouz-Fest. So wird in ihrer Heimat das Frühlingsfest zum neuen Jahr genannt. Was Shahrzad an Heike besonders schätzt, ist „ihre Pünktlichkeit“, sagt sie und beide lachen. Und dass sie sehr aktiv sei, immer unterwegs – und an vielem lässt sie ihre Freundin teilhaben.