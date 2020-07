Zahlen im Rhein-Kreis Neuss : Im Juni über 500.000 Zugriffe auf Open Data-Portal

Rhein-Kreis Die zunehmende Digitalisierung des Rhein-Kreises stößt auf eine recht positive Resonanz. Dafür ein besonders gutes Beispiel ist das Open Data-Portal im Internet.

So konnten im Juni insgesamt 587.000 Aufrufe verzeichnet werden, allein am 29. Juni hat der Kreis 34.000 Aufrufe registriert. Insgesamt sind in seinem Open Data-Portal fast eine Millionen Einträge in 54 verschieden Datensätzen öffentlich zugänglich. Neben den Datensätzen mit Corona-Bezug (mehr als eine Million Aufrufe) sind auch die Datensätze zu Bildung und Teilhabe (22.000) sowie zum Fahrzeugbestand (17.000) sehr gefragt. Das Open Data-Portal steht im Internet unter der Adresse http://rkn.nrw/odp.