Kommunalwahl 2020 : Leitstelle für die Wahl steht im Kreissitzungssaal

Rhein-Kreis Seit Monaten bereitet das Ordnungsamtes des Rhein-Kreises die Kommunalwahl vor. Dafür hat Hans-Joachim Kleinen seinen Eintritt in den Ruhestand verschoben.

Im großen Kreissitzungssaal in Grevenbroich werden die Ordnungsamt-Mitarbeiter am Sonntag sitzen, gemeinsam mit den Kollegen der Öffentlichkeitsarbeit. Allerdings ist die Öffentlichkeit nicht zugelassen, ebenso wenig die Politiker, die in die Räte einziehen wollen. Denn coronabedingt wird es in diesem Jahr keine öffentliche Wahlpräsentation geben. 365.000 Wahlberechtigte gibt es im Rhein-Kreis und jeder erhält am Sonntag im Wahllokal vier Stimmzettel (mindestens, denn in Kaarst wird noch der Seniorenbeirat gewählt, in Neuss der Integrationsausschuss und in Dormagen der Integrationsrat) oder hat sie als Briefwähler schon erhalten. 152 Wahlbezirke gibt es im Kreis und 389 Stimmbezirke. Für die Wahl des Landrats und Kreistags wurde der Rhein-Kreis in 33 Bezirke eingeteilt.