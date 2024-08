Brief an alle Bürgermeister im Rhein-Kreis IHK warnt vor differenzierten Grundsteuer-Hebesätzen

Schon im Mai hatte der Neusser Kämmerer aufgezeigt, dass ein Splitting der Hebesätze zu einem Standortnachteil führen könnte, wenn wohlhabende Städte wie etwa Monheim darauf verzichten und so die Unternehmen am Standort nicht mit einer höheren Grundsteuer belasten. Man hat also auch in den Rathäusern die Firmen im Blick, für die sich nun die IHK in die Bresche wirft. Differenzierte Hebesätze führten zu einer Ungleichbehandlung von Wohn- und Nicht-Wohngrundstücken, so die IHK. „Wenn etwas weniger wert ist, sollte dies auch geringer besteuert werden“, argumentiert IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz mit Blick auf die unterschiedlichen Grundstückspreise, die für Wohn- beziehungsweise Gewerbegrundstücke aufgerufen werden. Steinmetz sorgt sich um die Steuergerechtigkeit und weist exemplarisch auf mittelständische Unternehmen hin, auf deren Grundstücken sich sowohl Wohn- als auch Betriebsgebäude befinden. Diese würden künftig in Gänze dem höheren Hebesatz unterliegen.