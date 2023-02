Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss Neues Informationspaket für den Markteinstieg in den USA

„Markteinstieg USA – Informationen für Fortgeschrittene“ heißt es dann am 23. März, 9 bis 14 Uhr, ebenfalls in der IHK in Krefeld. Dann geht es vor allem um die rechtlichen und steuerlichen Herausforderungen beim Umgang mit US-Kunden hierzulande oder vor Ort in den Vereinigten Staaten. Was ist bei der Firmengründung in den USA zu beachten? Welche steuerlichen Besonderheiten gibt es? Was müssen Unternehmen hinsichtlich Vertragsrecht, Personalentsendung, Produkthaftung und Schadensfälle berücksichtigen?