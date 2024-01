Veranstaltungen im Rhein-Kreis Diese Highlights bietet das neue Programm des Kreis-Archivs

Den Anfang macht das Archivteam, das auch das Stadtarchiv Grevenbroich betreut, mit einem Vortrag über Zons-Gemälde des 19. Jahrhunderts am 6. Februar. „Geschichte vor Ort“ ist das Motto am 27. Februar, bei einem Vortrag über die Rübenkrautfabrik von Fudickar, Kronenkraut und Nagelwerken im Ratssaal der Gemeinde Rommerskirchen. Geschichtsinteressierte dürfen sich auch auf den Tag der Archive am 2. März mit Führungen und Kulinarik rund um das Thema „Essen und Trinken“ im Archiv an der Schloßstrasse 39 in Zons freuen. Auch die Sommerführungen werden wieder angeboten. Jeweils am ersten Mittwoch im Juni, Juli und August geben Mitarbeitende Einblicke in die Archivarbeit und öffnen Bereiche der Burganlage, die sonst verschlossen sind.