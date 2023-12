Zwei Personen vor dem Ertrinken gerettet Landrat Petrauschke dankt Lebensrettern

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke hat zwei Zeugen gedankt, die Mitte September einen fast tödlichen Badeunfall beobachtet und eingegriffen hatten. Was war passiert? Zwei Frauen hielten sich am 11. September (Montag) gegen 19.15 Uhr mit ihren Kindern am Rhein im Bereich der Fähranlegestelle in Meerbusch auf. Nach einiger Zeit ging ein siebenjähriger Junge ins Wasser, wurde von der starken Strömung mitgerissen und ging dabei unter. Seine Mutter rannte ins Wasser und versuchte, ihren Sohn zu retten. Sie ging nach dem Ergreifen ihres Sohnes ebenfalls unter, beide drohten zu ertrinken.