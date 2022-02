Zukunft im Rhein-Kreis : Gutachter sieht den Strukturwandel als eine Jahrhundertchance

Rhein-Kreis „Die Kohle geht, die Arbeitsplätze müssen kommen“ – darüber herrscht Einigkeit bei den Kreispolitikern. Sie kritisieren zu lange Genehmigungsverfahren und fehlende speziell zugeschnittene Förderprogramme.

Der Strukturwandel nach dem Ende der Braunkohlenutzung sei eine Jahrhundertchance. Noch gebe es bis 2038 17 Jahre lang ein Programm, „das enorme Chancen“ eröffne. Jedes Jahr würden bis 2038 rund 1,2 Milliarden in die Region fließen. Kempermann sieht durchaus Perspektiven dahingehend, dass mehr Arbeitsplätze geschaffen werden könnten als durch das Ende der Braunkohle verloren gingen. Bis 7000 Stellen könnte es regional und überregional sogar bis zu 13.000 zusätzliche Stellen geben. Kirchturmsdenken müsse dabei beiseitegeschoben werden. Die „regionale Attraktivität müsse erhöht und das Gemeinschaftsgefühl gestärkt werden. Zugleich müsse die Region „Offenheit und Mut für noch nicht absehbare, radikale Technologiesprünge“ zeigen.

Hans-Christian Markert (Bündnis 90/Die Grünen), zugleich Vorsitzender des Klimaausschusses, vernahm die Worte gerne, allein, es fehlte ihm der Glaube: Wie solle die Region bereit für Technologiesprünge sein, wenn allein schon die Genehmigung eines Windrads sieben bis acht Jahr dauere. „Wir brauchen eine Beschleunigung der Energietransformation bis 2030“, sollte der Strukturwandel gelingen. „Die Kohle geht, die Arbeitsplätze müssen kommen.“ Der Arbeitsplatzwandel werde kommen, meinte Kempermann, „Ob 2030 oder 2038, das wird nichts an dem Wandel ändern.“ Die Beschäftigten in der Braunkohleindustrie würden Jobs finden. Da ist er unbesorgt. Problematischer sieht er den derzeitigen Wegzug von jungen Arbeitskräften aus der Region. Für sie müssten Perspektiven geschaffen werden.

Kritische Töne zu den Fördermitteln äußerte der Ausschussvorsitzende Rainer Thiel (SPD). Er bemängelte, dass bereits 70 Prozent der Strukturmittel verplant seien. „Bislang ist bei den Projekten keines, das Arbeitsplätze schafft.“ Kempermann hatte einen anderen Blick auf die Projekte. So würde es etwa als Folge in die Förderung der Wasserstofftechnologie „Ansiedlungseffekte“ von Unternehmen in der Region geben, die Arbeitsplätze schaffen. Einer Forderung von Erhard Demmer (Grüne) nach neuen Industriearbeitsplätze stimmte Kempermann zu. Diese seien wichtig, zumal die Industrie rund 90 Prozent aller Patente und 85 Prozent aller technischen Entwicklungen leiste. Nur durch eine strakte Industrie sei eine Zukunft möglich, die allerdings eine „dekarbonisierte Industrie“ sein werde.