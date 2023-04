Grenzüberschreitender Austausch „Limburger“ besuchen den Rhein-Kreis

Der Besuch fand im Zuge einer zweitägigen Reise des Limburger Parlaments zu verschiedenen Partnern in NRW statt. Erste Station war der Rhein-Kreis. „Der Rhein-Kreis Neuss ist seit langem als europaaktive Kommune in unserem Bundesland anerkannt. Wir sind seit 1986 Mitglied und engagierter Partner in der Euregio Rhein-Maas-Nord“, sagte Petrauschke „Diese Partnerschaft hat sich in vielen Kooperationsprojekten bewährt, zum Beispiel in den Bereichen Qualifizierung und Bildung, Tourismus und Umweltschutz.“ Eine Schlüsselrolle spiele die wirtschaftliche Zusammenarbeit. Vor diesem Hintergrund lenkte der Landrat auch den Blick auf den Strukturwandel. „Eines ist dabei von zentraler Bedeutung: Strom und Energie müssen sicher, jederzeit verfügbar und bezahlbar bleiben“, so Petrauschke.