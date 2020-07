Runder Geburtstag im Rhein-Kreis : Franz-Josef Radmacher ist jetzt ein Achtziger

Rhein-Kreis Dem Lanker liegt die Heimat ebenso am Herzen wie der intensive Austausch mit anderen Kulturen.

15 Jahre habe sie im Kreistag neben ihm gesessen. „Er war stets herzlich und kollegial und hat mich immer unterstützt“, sagt Beate Pricking, Präsidentin des Kreisheimatbundes und in dieser Rolle Nachfolgerin von Franz-Josef Radmacher, der am Dienstag einen runden Geburtstag feierte, den 80. Damit ist mit der Feierei aber noch nicht Schluss. Denn coronabedingt wird in zwei Gruppen gefeiert. Richtig so, schließlich kennt der Lanker Politiker und Heimatfreund eine ganze Menge Menschen, die mit ihm anstoßen wollen – auf Abstand versteht sich. Der Christdemokrat Radmacher gehört seit 1975 dem Kreistag des Rhein-Kreises an und ist aktuell noch Vorsitzender des Partnerschaftskomitees Europäische Nachbarn (übernahm er 1999 vom damaligen Oberkreisdirektor Klaus-Dieter Salomon) sowie stellvertretender Vorsitzender des Kulturausschusses. Mit all dem ist bald Schluss, denn der 80-Jährige wird sich am 13. September nicht wieder zur Wahl stellen, nach 45 Jahren.