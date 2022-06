Kultur im Rhein-Kreis Neuss : Förderverein restauriert Getreidemühle

Rommerskirchen Eine Getreidemühle aus Holz, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts gebaut wurde, wurde liebevoll restauriert. In Betrieb genommen kann sie zwar nicht mehr, aber Besucher können sie sich anschauen.

Zu Anschauungszwecken in Betrieb genommen werden kann sie zwar nicht mehr, aber anschauen können sie sich die Besucher des Kreislandwirtschaftsmuseum in Sinsteden schon. Und das auf dem Außengelände, denn um das gute Stück in die Halle mit den anderen landwirtschaftlichen Ausstellungsstücken zu befördern, ist sie einfach zu schwer – eine Getreidemühle aus Holz, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts von der Mühlen-Fabrik Jacob Schmetz in Geldern mit der Modellbezeichnung H No. 13 gebaut wurde und Eigentum von Johann Kempken aus Ramrath war. Die Mühle besteht aus zwei Teilen – einer auf dem Tisch stehenden Haferquetsche sowie den beiden horizontalen Mahlsteinen in der Zarge/Bütte zum Mahlen des Getreides.