Schwimmen im Rhein-Kreis : Rhein-Kreis fördert Kooperationen mit Vereinen

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd Im Rhein-Kreis Neuss sollen mehr Kinder schwimmen lernen.

Rhein-Kreis Kinder müssen schwimmen können. Der Rhein setzt viel daran, das möglich zu machen. Daher gab es auch im Schuljahr 2018/19, wie im Sportausschuss berichtet wurde, diverse Angebote. So nahmen 143 Lehrer an einer Fortbildung teil, so dass sie jetzt Schwimmunterricht erteilen dürfen.

Von Kurt Lehmkuhl

Außerdem nutzten in vier Fortbildungen 71 Lehrerkräfte die Chance, sich inhaltlich mit der Methodik des Schwimmens auseinander zu setzen.

„Jedes Kind muss schwimmen lernen“, heißt es bei der Organisation der Schwimmkurse in den Herbst-, Oster- und Sommerferien, an denen alle Kinder des Rhein-Kreises teilnehmen können. 45 Schwimmkurse fanden mit Hilfe und Unterstützung des Neusser Schwimmvereins und der TG Neuss statt. 450 Kinder wurden ausgebildet, die Hälfte schaffte nach zehn Stunden das Seepferdchenabzeichen. Die andere Hälfte baute Ängste im Wasser, konnte nach dem Kursus ins Becken springen, gleiten und sogar tauchen. Für die Kinder, die in den Ferien nicht die Möglichkeit hatten, an Kursen teilzunehmen, wurden Samstagsschwimmkurse über zehn Stunden eingerichtet, an denen 100 Kinder teilnahmen.