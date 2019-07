Bildung im Rhein-Kreis : Förderschulen suchen Freiwillige

Denise Schulte und Pascal Adenau haben gerade ein „Arbeitsjahr“ an der Moaikschule, Förderschule in Hemmerden, hinter sich gebracht. Foto: Georg Salzburg(salz)

Rhein-Kreis An Schülern mangelt’s den Förderschulen im Rhein-Kreis nicht, gerade an denen mit dem Schwerpunkt „Geistige Entwicklung“ ist der Zulauf hoch. Jedoch werden junge Menschen für ein freiwilliges soziales Jahr gesucht.

Von Anneli Goebels

Wenn sie in der Pause über den Schulhof gehen, kommt es nicht selten vor, dass ein Kind ihre Hand nimmt und nicht mehr von ihrer Seite weicht. Denn Denise Schule und Pascal Adenau gehören für die Mädchen und Jungen einfach dazu, zum Team der Mosaikschule in Hemmerden, eine Förderschule des Rhein-Kreises mit dem Schwerpunkt „Geistige Entwicklung“.

„Die Tage hier sind sehr aufreibend, aber auch schön“, sagt die 19 Jahre alte Denise, die im Oktober auf Lehramt für Grundschulen mit dem Schwerpunkt integrierte Förderpädagogik studieren möchte. Die Erfahrung mit den Kindern und Jugendlichen an der Mosaikschule möchte sie nicht missen, die spontanen Umarmungen ebenso wenig wie die manchmal auch fordernde Ansprache. Pascal (18) ist sogar der Ansicht, dass das Jahr aus ihm einen anderen Menschen gemacht habe, dass er viele Dinge jetzt anders sehe. Beide waren in einer Klasse jeweils einem Schüler zugeordnet und unterstützten den. „Das kann beim Sport, beim Essen, beim Lesen oder Schreiben sein“, sagt Denise. Daneben gibt es in den Klassen auch Kinder, die einen individuellen Schulbegleiter haben.

Info OGS-Beiträge an Förderschulen sinken Was Ab dem 1. August ist die Betreuung bis zu einem jährlichen Einkommen von bis zu 30.000 Euro beitragsfrei. Darüber fallen monatliche Kosten zwischen 17 und 165 Euro an. Der Höchstbeitrag greift ab einem Einkommen von über 105.000 Euro. Wer Die Stadt Dormagen erhebt im Auftrag des Kreises die Beträge an den Förderschulen.

„Bevor die jungen Leute zu uns kommen, um hier ein Jahr zu arbeiten, machen sie einen Hospitationstag, damit sie auch wissen, was auf sie zukommt“, sagt Lehrerin Eva Schmidt. Für Pascal und Denise ist das Jahr schnell vergangen. Der Abschied ist ihnen schwergefallen. „Ich kann jedem nach dem Abi nur empfehlen, sich Zeit für solch ein Jahr zu nehmen“, sagt Pascal, der im Herbst eine Ausbildung zum Flugzeuggerätemechatroniker bei der Bundeswehr beginnen wird. Plätze für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder den Bundesfreiwilligendienst (BFD) – der Unterschied besteht in der Trägerschaft, nicht in den Aufgaben – gibt es ab dem 1. September noch in mehreren Förderschulen des Rhein-Kreises.

So hat laut Schulverwaltungsamt die Schule am Chorbusch in Dormagen (Förderschwerpunkt Lernen) einen Platz zu vergeben, die Mosaikschule zwei und die Sebastianuschule (Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung) in Kaarst drei. Schulabgänger, die im Herbst nicht direkt mit einer Ausbildung oder einem Studium starten wollen, können sich direkt bei den Schulen bewerben. Die Jungen und Mädchen sind dann ein Schuljahr lang bis zum 30. Juni 2020 in den Schulen tätig. Sie unterstützen die Kinder und Jugendlichen mit Behinderung beim Lesen, Schreiben, Rechnen und im Sportunterricht ebenso wie bei alltäglichen Dingen. Auch bei Klassenfahrten ist ihre Hilfe gefragt.

Voraussetzung ist ein Mindestalter von 17 Jahren. Während ihrer Tätigkeit erhalten die Freiwilligen ein Taschengeld, freie Mittagsverpflegung und eine Fahrtkostenerstattung. Zum Programm gehören mehrere begleitende Seminare. Eine Besonderheit ist übrigens, dass bei den Schulen mit dem Schwerpunkt „Geistige Entwicklung“ die Schülerzahlen steigen, wie die Prognosen bis zum Schuljahr 2021/22 zeigen. So werden ab dem kommenden Schuljahr 162 Kinder und Jugendliche die Mosaikschule besuchen (bisher 141). Das bedeute nun, dass Fach- zu Klassenräumen werden, und für die Fachräume Container aufgestellt werden müssten, wie ein Sprecher des Rhein-Kreises mitteilte.