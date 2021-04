Förderschulen im Rhein-Kreis : Zuschuss für Ausbau der Betreuungsangebote

Auch die Schule am Chorbusch in Dormagen-Hackenbroich erhält Fördermittel. Foto: Klaus D. Schumilas kds

Rhein-Kreis 142.000 Euro gibt es vom Land für den Ausbau der Infrastruktur in der Ganztagsbetreuung der Förderschulen. Geld gibt es für Martinus-, die Chorbusch-, die Herbert-Karrenberg- und die Michael-Ende-Schule.

Der Rhein-Kreis hat es geschafft, das ihm zustehende Zuschusskontingent zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung an seinen Förderschulen voll auszuschöpfen. Es geht um einen Betrag in Höhe von rund 142.000 Euro. Davon profitieren die Martinusschule in Kaarst, die Schule am Chorbusch in Dormagen sowie die Herbert-Karrenberg- und die Michael-Ende-Schule in Neuss. Das berichten die zuständigen Dezernenten Harald Vieten und Tillmann Lonnes.