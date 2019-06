Neues ÖPNV Angebot im Rhein-Kreis : „Firmenticket Niederrhein“ für kleinere Unternehmen

Rhein-Kreis Ein neues Angebot der IHK und der regionalen Verkehrsbetriebe gilt für Firmen mit bis zu 50 Mitarbeitern. Sie müssen aber fünf Tickets im Jahres-Abo bestellen.

Zuerst wartet der allmorgendliche Stau auf der Autobahn, dann geht es im Schritttempo durch die Innenstadt und zum Schluss steht die nervige Suche nach einem der begehrten Parkplätze an – für viele Mitarbeiter beginnt der Arbeitstag mit Stress. Gleichzeitig belastet der zunehmende Autoverkehr die Umwelt und beeinträchtigt das Leben in den Städten.

66.348 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte pendeln jeden Tag in den Rhein-Kreis Neuss ein und aus. Im Gegenzug verlassen 91.910 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte ihn, um zu ihrem Arbeitsplatz in einer anderen Stadt oder einem anderen Kreis zu gelangen. „Die Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes ist längst ein wichtiges Auswahlkriterium für die Mitarbeiter“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. „Zudem haben es insbesondere kleinere Unternehmen zunehmend schwer, ihren Bedarf an Fachkräften zu decken.“ Das „Firmenticket Niederrhein“ unterstütze die kleineren Betriebe dabei, sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. „Gleichzeitig bieten wir den Mitarbeitern eine stressfreie, umweltschonende und günstige Alternative zum Auto“, ergänzt Stephan Lommetz, Vorsitzender der Geschäftsführung der Stadtwerke Neuss, und Klaus Schmitz, Geschäftsführer Stadtbus Dormagen, betont: „Das Ticket gilt natürlich auch für Fahrten in der Freizeit.“ Klaus Klar, Vorstandsvorsitzender der Rheinbahn: „Wir hoffen, dass wir noch mehr Düsseldorf-Pendler durch dieses Angebot von den Vorteilen des ÖPNV überzeugen können.“