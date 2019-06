Wirtschafts-Standort Niederrhein : Firmen aus dem Ausland investieren im Rhein-Kreis

Rhein-Kreis 17 von 39 Projekten am Niederrhein kamen im vergangenen Jahr in den Kreis, fünf davon aus China und Hongkong.

(abu) Der Rhein-Kreis Neuss bleibt bei ausländischen Unternehmen ein bevorzugter Investitionsstandort. Knapp die Hälfte aller ausländischen Projekte und Investitionen am Niederrhein landete 2018 in den Rhein-Kreis. Das haben jetzt die Wirtschaftsförderung des Kreises und die Landeswirtschaftsförderungsgesellschaft NRW.Invest beim Abgleich der Ergebnisse für das vergangene Jahr gemeinsam festgestellt.

17 der insgesamt 39 als Foreign Direct Investments (FDIs) bezeichneten Vermögensanlagen am Niederrhein zog es im Vorjahr in den Rhein-Kreis Neuss. Die Projekte der ausländischen Unternehmen betrafen dabei konkret 13 Ansiedlungen, drei Erweiterungen und einen Umzug innerhalb von Nordrhein-Westfalen. Neun Investitionen gab es in der Stadt Neuss, vier in Meerbusch und jeweils eine in Dormagen, Grevenbroich, Jüchen und in Rommerskirchen.