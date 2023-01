Leitstelle im Rhein-Kreis Einsatzzahlen sind gestiegen

Die Feuerwehren im Kreisgebiet rückten im vergangenen Jahr 7359 Mal aus; im Jahr davor zählte das Amt für Sicherheit und Ordnung des Rhein-Kreises unter Leitung von Marcus Mertens 6887 Feuerwehr-Einsätze. Erneut standen dabei häufig technische Hilfeleistungen im Vordergrund, von der Personenrettung bei Verkehrsunfällen bis zum Sturmeinsatz bei abgeknickten Bäumen. 55.425 Mal schickte die Leitstelle im vergangenen Jahr den Notfall-Rettungswagen los; dies waren fast 4400 Rettungswagen-Alarmierungen mehr als 2021. Mit 30.242 Krankentransporten, die von der Kreisleitstelle organisiert wurden, stieg auch diese Zahl im Vergleich zum Vorjahr um 3350 Einsätze an. Alle Anrufe unter 112 gehen rund um die Uhr in der Kreisleitstelle am Hammfelddamm ein.