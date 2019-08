Integration im Rhein-Kreis : Festival der Demokratie am 21. September

Festival der Demokratie am 21. September

Rhein-Kreis „Sei bunt und laut und wunderbar!“ – unter diesem Motto steht das Festival der Demokratie am Samstag, 21. September, von 11 bis 19 Uhr im Martin-Luther-Haus in Neuss

Der Eintritt ist frei, auf die Gäste wartet ein buntes Programm für die ganze Familie. Auf der Bühne stehen Janina El Arguioui, bekannt aus der DSDS-Show, und die US-Soulsängerin Soleil Niklasson. Der Journalist und Autor Jürgen Wiebicke gibt dem Publikum „10 Regeln für Demokratieretter“ mit auf den Weg. Auf die Kinder wartet eine Hüpfburg und eine Kinderschmink-Aktion. Höhepunkt für die jüngsten Besucher ist außerdem ein Mitmachkonzert am Nachmittag mit dem Kinderliedersänger Stefan Strohhut.

Für Jugendliche gibt es Workshops zu Poetry Slam und Rap. Ella Anschein, U20-Landesmeisterin im Poetry Slam, und der Neusser Rapper Pedram freuen sich auf viele junge Leute, die sie in die Welt des Poetry Slam und des Rap mitnehmen können. Zum Abschluss treten die Trommler von Tahougan auf. Organisiert wird das Festival von der Partnerschaft für Demokratie mit dem Kommunalen Integrationszentrum Rhein-Kreis Neuss, dem Fachdienst für Integration und Migration der Caritas-Sozialdienste sowie der Jugendberatungsstelle der Diakonie Rhein-Kreis Neuss. „Mit diesem Festival setzen wir ein starkes Zeichen für Demokratie und Toleranz bei uns im Kreis“, sagt Landrat Hans-Jürgen Petrauschke.

Zahlreiche Organisationen und Vereine aus dem Kreisgebiet sind mit Infoständen vor Ort, außerdem bieten Foodtrucks Speisen und Getränke für die Gäste an. Das Festival der Demokratie findet im Martin-Luther-Haus an der Drususallee in Neuss statt. Weitere Informationen gibt es unter der Adresse www.rhein-kreis-neuss.de.