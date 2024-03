Kreisausschuss im Rhein-Kreis tagt „Frimmersdorf ist der Elefant der Region“

Dabei bezeichnete Molitor das Kraftwerk-Areal Frimmersdorf als „Elefant der Region“, dem in einer „digitalen Nord-Süd-Achse“, die linksrheinisch parallel zum Strom entsteht, eine zentrale Bedeutung zukomme. Kostenpflichtiger Inhalt Zwei Hyperscaler, große Rechenzentren globaler Akteure, plant unter anderem Microsoft in Bedburg und Bergheim im Rhein-Erft-Kreis, über ein drittes Standbein in Grevenbroich wird spekuliert. In dieser dynamischen Situation fordert Molitor „eine balancierte Entwicklung“, die von den Kreisen orchestriert werden sollte. Es gehe darum, Kompetenz in der Mitte anzusiedeln, um zwischen kleinen Gemeinden und großen kreisangehörigen Städten auszugleichen und zugleich die Kräfte zu bündeln. Überhaupt seien „interkommunale Projekte“ vom gemeinsamen Gewerbegebiet bis zum geplanten Radschnellweg angezeigt. Allein schon der Personalmangel diktiere, die Ressourcen gemeinsam effektiver einzusetzen: „Damit werden immer mehr Projekte automatisch auch kreisrelevant.“