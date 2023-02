Schulen im Rhein-Kreis Neuss Europa-Schulen bilden jetzt ein Netzwerk

Zu den Europaschulen im Rhein-Kreis gehören das Berufsbildungszentrum Weingartstraße, das Erzbischöfliche Berufskolleg und das Marie-Curie-Gymnasium in Neuss, die Gesamtschule in Norf, das Mataré-Gymnasium in Büderich, das Georg-Büchner-Gymnasium in Vorst, das Bettina-von-Arnim-Gymnasium in Dormagen, das Erasmus-Gymnasium in Grevenbroich und das Gymnasium Korschenbroich. Und genau die kamen jetzt zu ihrem ersten Netzwerktreffen zusammen. Der Plan: stärker zusammen zu arbeiten. „Wir unterstützen die Europa-Arbeit unserer Schulen gern und fördern entsprechende Projekte finanziell, weil wir davon überzeugt sind, dass Europa die Antwort ist auf die Gefahren, die unsere Freiheit, unsere Sicherheit und unseren Wohlstand bedrohen“, sagte Kreisdirektor Dirk Brügge.