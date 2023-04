Politik im Rhein-Kreis Neuss Erste Sitzung für junge Abgeordnete

Am Dienstag wurde ihnen das Programm noch vorgegeben, in der nächsten Sitzung dann sollen sie es selber gestalten: 22 Abgeordnete (zur ersten Sitzung waren 20 anwesend) sind es, die den Jugendkreistag bilden, der am Dienstag zu seiner ersten Sitzung in Grevenbroich zusammenkam. Eine Tagesordnung mit Themen, die den jungen Leuten unter den Nägeln brennen, gab es noch nicht, dafür ausführliche Infos von Landrat Hans-Jürgen Petrauschke über den Rhein-Kreis. So erfuhren die 13- bis 18-Jährigen, dass der Kreis flächenmäßig größer als Malta ist, aber kleiner als Island, jedoch mehr Einwohner als die Insel im Nordatlantik hat. Sie wissen nun, dass jährlich 170.000 Kunden das Straßenverkehrsamt aufsuchen und das Rheinland-Klinikum pro Jahr 175.000 Patienten behandelt. Außerdem besuchen rund 10.000 Schüler die Schulen des Kreises, die Berufskollegs und die Förderschulen. 250.000 Menschen erhalten ihr Wasser von den Kreiswerken und bei der Kreisleitstelle gehen pro Jahr mehr als 300.000 Anrufe ein.