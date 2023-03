Kultur im Rhein-Kreis Neuss Das sind die ersten drei gemeinsamen „Kultur-Projekte“

An der könnte sich vielleicht sogar die Stadt Neuss beteiligen, die sich ja als einzige Kommune im Kreis nicht am iKEP beteiligen wollte. Das zumindest meinte Ausschussmitglied Martin Flecken, gleichzeitig auch Mitglied des Neusser Kulturausschusses sowie kulturpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion. „Gespräche dazu führen wir aber erst im Sommer, wenn die neue Kulturdezernentin in Neuss im Amt ist“, so Flecken.