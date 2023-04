Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss Energietechnik-Branche trifft sich im „Gare du Neuss“

Branchen-Einblicke liefert Karl-Heinz Stauten, Leiter der Sparte Kraftwerke bei der RWE Power AG. Anschließend wird über den Atomausstieg in Deutschland, aktuelle Entwicklungen im Braunkohlerevier und bezahlbare Klimaneutralität diskutiert. Höhepunkt der Veranstaltung ist der sogenannte „Pitch Battle“. Dabei treten insgesamt sechs Start-ups und Innovationsprojekte gegeneinander an und präsentieren ihre Ideen. Mit von der Partie sind Adapt Vertical Mills („Die vertikale Windkraftanlage der Zukunft“), Energon („Power 2 People“) und der Zweckverband Landfolge Garzweiler („Innovationspark Erneuerbare Energien Jüchen“). Außerdem dabei: Kerith („Datengetriebene Energiestrategie“), Bable Smart Cities („Innovation with cities and for cities”) und Voltfang („nachhaltige Batteriespeicher für eine grüne Zukunft“).