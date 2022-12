Unterstützung im Rhein-Kreis Elternratgeber zur Berufswahl überarbeitet

Die Inhalte reichen von den ersten Schritten der beruflichen Orientierung wie der Potenzialanalyse, die in der Regel in der achten Klasse stattfindet, über Praxiseinblicke wie die Berufsfelderkundungen und Betriebspraktika bis hin zur Bewerbungsphase. Nach dem strukturierten Ausbau der Elemente in der Sekundarstufe II wurde insbesondere dieser Bereich an den aktuellen Stand angepasst. Der Ratgeber informiert außerdem über das Angebot „KAoA-STAR – Schule trifft Arbeitswelt“ für Schülerinnen und Schüler mit (Schwer-)Behinderung sowie über die berufliche Erstorientierung für neu zugewanderte Jugendliche. Am Ende der Broschüre finden sich Übersichten mit Linktipps und wichtigen Adressen von Beratungsangeboten im Rhein-Kreis Neuss.