Abfallbilanz im Rhein-Kreis : Müllmengen werden weniger

Rhein-Kreis 2018 produzierte jeder Einwohner im Kreis 490 Kilogramm Müll, 2016 noch 506.

Im Planungs- und Umweltausschuss wurde Bilanz gezogen – Abfallwirtschaftsbilanz. Die Aufgabenverteilung ist klar geregelt: Die kreisangehörigen Gemeinden sind für das Einsammeln und den Transport der Abfälle zuständig, der Kreis hat die Entsorgungsanlagen vorzuhalten. Was auffällt: Die Abfallmengen gehen nur ganz leicht zurück. Im vergangenen Jahr verursachte jeder Einwohner im Rhein-Kreis 490 Kilogramm Abfall – 2016 waren es noch 506 Kilogramm gewesen, was einen Rückgang von gerade einmal drei Prozent bedeutet.

Der Hausmüll-Anteil ist mit 210 Kilogramm der mit Abstand größte Posten, gefolgt von 112,8 Kilogramm Bio- und Grünabfall, 60,3 Kilogramm Papier und Pappe, 52,8 Kilogramm Sperrmüll und 19,5 Kilogramm für die Gelbe Tonne. Jeder Einwohner entsorgte in 2018 außerdem durchschnittlich 19,5 Kilogramm Glas, vier Kilogramm Elektroschrott und ein Kilogramm Schadstoffe. Diese Schadstoffe können kostenlos bei den Schadstoffmobilen, die regelmäßig in die einzelnen Gemeinden kommen, abgegeben werden. Auch die Privatanlieferstationen auf den Deponien Neuss-Grefrath und Grevenbroich-Neuenhausen nehmen solche Stoffe entgegen.

In Grefrath wurden 2018 9658 Tonnen an Abfällen gelagert – ein Jahr zuvor waren es noch 8057 Tonnen gewesen und 2016 sogar 26.802 Tonnen. Für die Bioabfälle, die in der Braunen Tonne entsorgt werden, gibt es einen Landesleitwert für Kreise mit einer vergleichbaren Bevölkerungsdichte wie der im Rhein-Kreis: Dieser Wert liegt bei 130 Kilogramm pro Einwohner. Mit 124 Kilogramm wird im Kreis der Wert leicht unterschritten.