Wirtschaft im Rhein-Kreis : Dyckerhoff Beton übernimmt Werke von Flock Beton

Rhein-Kreis Die Dyckerhoff Beton Niederlassung Rhein-Ruhr mit Sitz in Neuss-Uedesheim, Am Blankenwasser, hat mit Wirkung zum 1. August drei Transportbetonwerke sowie den Fuhrpark der Firma Flock Beton übernommen.

Die Werke stehen in Düsseldorf, Mönchengladbach sowie im Industriegebiet Ost in Grevenbroich (Otto-Hahn-Straße), wobei die Werke Düsseldorf und Grevenbroich erworben wurden und für das Werk Mönchengladbach ein Mietvertrag abgeschlossen wurde, wie das Unternehmen mitteilte. Nach rund 50 Jahren beendet Flock Beton mit Sitz in Grevenbroich somit die Aktivitäten im Transportbeton.

Durch die Übernahme will Dyckerhoff Beton sein Engagement im Transportbetongeschäft im Großraum Düsseldorf, Neuss und Mönchengladbach verstärken, heißt es weiter in der Pressemitteilung. „Gerade in Düsseldorf herrscht eine sehr gute Baukonjunktur, an der wir mit dem Werk im Düsseldorfer Hafen zusätzlich partizipieren können“, erklärte Niederlassungsleiter Dirk Riether den Zukauf. „Zugleich soll durch das engere Werksnetz die Logistik in dieser Region optimiert werden, da wir in dieser Region links- und rechtsrheinisch präsent sind.“

Dyckerhoff ist ein internationaler Hersteller von Zement und Transportbeton. In Deutschland betreibt das Unternehmen acht Zementwerke und 107 Transportbetonwerke. Unter dem Dach der Buzzi Unicem Gruppe bietet Dyckerhoff rund um Zement und Beton Lösungen für Kunden weltweit. Buzzi Unicem, mit Sitz in Italien, betreibt Werke in 14 Ländern mit weltweit mehr als 10.000 Mitarbeitern. In Deutschland arbeiten rund 1800 Menschen für Dyckerhoff: in Zement-, Transportbeton- und Kieswerken, Versandterminals und Verwaltung.

(NGZ)