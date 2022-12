Politik im Rhein-Kreis Dirk Rosellen bleibt FDP-Fraktionsvorsitzender

Wolf-Kluthausen und Fielenbach ergänzten: „Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Dirk Rosellen und der gesamten Fraktion an wichtigen Themen für den Rhein-Kreis Neuss zu arbeiten und unseren Beitrag für eine liberale Politik in der Region zu leisten.“ Die FDP-Kreistagsfraktion im Rhein-Kreis setzt sich nach eigenen Angaben in der aktuell von Krisen gekennzeichneten Zeit für eine liberale, bürger- und kommunalfreundliche Politik ein und macht sich für die Belange der Bürger im Kreis stark.