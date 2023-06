Apotheken-Streik im Rhein-Kreis Neuss Diese Apotheken haben am Streiktag Notdienst

Notdienst für den Raum Grevenbroich hat die Maxmo-Apotheke in Gierath, Bedburdycker Straße 59, 02181 48850. In Neuss ist die St.-Cosmas-Apotheke an der Kaarster Straße in Vogelsang zuständig. Für Dormagen hat lediglich die Center-Apotheke in Hackenbroich, Moselstraße 6, den Notdienst. Die Inhaberin der Martinus-Apotheke Zons, Jessica Weber, hatte mit ihren Flyer „Ohne Apotheke vor Ort ist alles doof“ im Vorfeld des Streiks für viel Resonanz gesorgt.