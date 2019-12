Ehrenamtlich tätig im Rhein-Kreis Neuss : Der Templerorden setzt sich für soziale Projekte ein

Rhein-Kreis Am Samstag feiert der Orden seine ökumenische Bernhardis-Vesper im Zisterzienserkloster Langwaden.

1118 gegründet, sah der Templerorden es als seine Hauptaufgabe an, Pilger vor den Gefahren durch Räuber und Wegelagerer zu beschützen. Niederlassungen wurden in fast allen Ländern des christlichen Europas gegründet. Vielleicht weil sein Einfluss zu groß wurde, ließ Papst Clemens V. ihn auf Druck des französischen Königs 1312 auflösen. 1853 wurde er als nicht militärische Hilfsorganisation in Versailles von Prinz Philipp von Orleans neu gegründet. In Deutschland sind 121 Damen und Ritter Mitglieder, zudem gibt es 500 sogenannte Postulanten. Die möchten einmal in den Orden aufgenommen werden. Weltweilt gebe es über 6000 Mitglieder aus über 40 Nationen, wie Schwager informiert. Männer und Frauen, Ritter und Damen also, sind gleichgestellt. Unterstützt werden soziale, humanitäre und kirchliche Projekte. Den Bau von Brunnen in Afrika zu unterstützen, das sei laut Schwager ein großes Projekt, das von der Neusser Komturei unterstützt werde. Mit Hol- und Bringdiensten für alleinstehende Menschen nennt der Großprior ein konkretes Projekt vor Ort. Die Komturei Viersen unterstütze den dortigen Kinderschutzbund, ebenso den Verein „Zornröschen“, der sich um sexuell missbrauchte Kinder kümmert, teilt Alsdorf mit. „Ebenso kümmern wir uns um ein Kindersanatorium in der Ukraine. Dort werden an Knochen-Tuberkulose erkrankte Kinder behandelt“, so Günther Alsdorf weiter. Auch der Kinderschutzbund sowie die Viersener Tafel werden gefördert.