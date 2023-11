Rabatt-Aktionen im Rhein-Kreis Wie viel spart man am „Black Friday“ wirklich?

Egal ob „Cyber Monday“, „Black Week“ oder „Black Friday“ – an diesen Aktionstagen und -wochen wimmelt es im Handel nur so von Rabatt-Aktionen, Sonderangeboten und drastischen Preissenkungen. Sie versprechen einmalige Schnäppchen, die gerade im Weihnachtsgeschäft für viele verlockend klingen. Doch wie viel spart man bei diesen Aktionen wirklich? Die Verbraucherzentrale mahnt zur Vorsicht und erklärt, was es zu beachten gilt.