Ehrenamt im Rhein-Kreis Neuss : So hilft der „Weisse Ring“ ganz praktisch

Bert Schmitz ist seit sechs Jahren für den Verein „Weisser Ring“ im Rhein-Kreis tätig und kümmert sich um Kriminalitätsopfer. Foto: Woitschützke

Rhein-Kreis Der Fernsehmoderator Eduard Zimmermann war es, der 1976 in Mainz den Verein „Weisser Ring“ gegründet hat, der sich um Kriminalitätsopfer und ihre Angehörigen kümmert. Auch im Rhein-Kreis gibt es eine Außenstelle.

Bert Schmitz hat in den sechs Jahren, in denen er ehrenamtlich beim Verein „Weisser Ring“ tätig ist so einiges erlebt, auch, was ihn durchaus sehr erschüttert hat. Dennoch geht der 66 Jahre alte Neusser in seinem Engagement auf, hat es nie bereut, sich dafür entschieden zu haben. „Als ich noch berufstätig war, habe ich immer gedacht, später will ich mich ehrenamtlich sozial engagieren“, erzählt er. Und das tut er – mit Hingabe und Leidenschaft. Sein Einsatz und der seiner Kolleginnen und Kollegen kommt denen zugute, die Opfer einer Strafttat geworden sind, und Hilfe brauchen. „Wir sind nie die erste Stelle, mit denen die Betroffenen in Kontakt kommen“, erzählt Schmitz. Das seien Polizei, Krankenhäuser oder Ambulanzen. Die Mitarbeiter des „Weissen Rings“ werden erst dann aktiv, wenn sie um Hilfe gebeten werden, und natürlich auch nur dann, wenn das Opfer einverstanden ist.

Und in diesen Fällen wird die Unterstützung dann auch ganz praktisch. Beispiele: „Benötigt ein Opfer häuslicher Gewalt eine Wohnung, dann nehmen wir Kontakt mit dem Bauverein auf und helfen bei der Suche“, sagt Schmitz. Benötigen die Opfer nach einer Straftat eine besondere Reha, dann helfen die Ehrenamtler beim Ausfüllen der entsprechenden Formulare. „Oder“, berichtet Schmitz, „kommt es Jahre nach der Straftat zu einem Prozess, dann begleiten wir die Opfer.“ Denn den Täter wieder zu sehen, sei für viele traumatisch. Immateriell ist also die Hilfe des Rings, der ja auch ein gemeinnütziger Verein ist, der sich in erster Linie aus Spendengelder finanziert. Dennoch, erklärt Schmitz, gebe es auch die Möglichkeit einer Ersthilfe, heißt, nach einem Einbruch, bei dem Bargeld gestohlen wurde, kann der Verein auch Geld geben, damit Betroffene nicht vollkommen mittellos dastehen.

Info „Weisser Ring“ bietet Seminare an Wo Wer sich im „Weissen Ring“ engagieren möchte, kann sich mit dem Landesbüro NRW/Rheinland in Düren unter 02421 16622 in Verbindung setzen. Informationen gibt es auch im Internet unter www.weisser-ring.de. Was Vor dem Einsatz müssen die Ehrenamtlichen ein Grund- und Aufbau-Seminar absolvieren. Die Kosten dafür übernimmt der Verein.

„Wir sehen uns als Lotsen und wollen den Opfern das Gefühl geben, nicht vergessen worden zu sein“, bringt Bert Schmitz es auf den Punkt. In Corona-Zeiten hat sich das Angebot auch oft auf Telefonate beschränkt. „Leider“, so Schmitz, der aber davon ausgeht, dass sich das bald wieder ändern werde.

Mit Opfern von häuslicher Gewalt, sexuellen Übergriffen und Stalking haben die Mitarbeiter des „Weissen Rings“ am häufigsten zu tun. „Im Rhein-Kreis haben wir 40 bis 70 Fälle pro Jahr“, sagt Schmitz und betont, dass manche Opfer auch über Jahre betreut werden wollen. Damit hofft er nun aber nicht diejenigen zu verscheuchen, die vielleicht Interesse an dieser Aufgabe hätten, denn Bert Schmitz möchte auch die Werbetrommel für den Einsatz rühren. „Wir suchen dringend Verstärkung“, sagt er und macht gleich klar, dass dies kein Fulltime-Job sei. „Jeder kann sich mit so vielen Stunden einbringen, wie er möchte. Wer noch berufstätig ist, muss ehrenamtlichen Einsatz ja auch genau dosieren“, weiß er.

Empathie, Geduld, auf Menschen zugehen können – das sind für Schmitz schon einmal Grundvoraussetzungen für die Tätigkeit. Dennoch ist es damit allein nicht getan, denn auch verschiedene Seminare müssen absolviert werden, die natürlich kostenfrei sind. Und zu Beginn der Tätigkeit sind die „Neuen“ auch erst einmal in Begleitung unterwegs. Seit 1991 macht der Weisse Ring übrigens mit dem „Tag der Kriminalitätsopfer“ am 22. März auf Menschen aufmerksam, die durch Kriminalität und Gewalt geschädigt wurden.