Schulstart im Rhein-Kreis : So gelingt für die i-Dötzchen der Schulstart

Rhein-Kreis Eltern sollten die Selbständigkeit ihrer Kinder unterstützen und helfen, den Tagesablauf zu strukturieren.

Für 4444 Erstklässler im Rhein-Kreis beginnt am Donnerstag ein neuer Alltag. 2132 Mädchen und 2312 Jungen haben ihren ersten Schultag. Die Zahl der i-Dötzchen ist im Vergleich zum Vorjahr um 149 gestiegen. Verteilt auf die einzelnen Kommunen kommen in Neuss 1593 Kinder in die erste Klasse, 592 in Grevenbroich, 569 in Meerbusch, 564 in Dormagen, 429 in Kaarst, 323 in Korschenbroich, 223 in Jüchen und 151 in Rommerskirchen. Der Schulpsychologische Dienst des Rhein-Kreises gibt Tipps zur Einschulung.