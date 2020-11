Versorgung im Rhein-Kreis Neuss : Einsatz für Essen aus der Nachbarschaft

Rhein-Kreis In der Region sollen wieder mehr lokale und nachhaltig erzeugte Lebensmittel angeboten werden. Dafür will sich der Ernährungsrat einsetzen – und dabei auch die Politik mit ins Boot holen. Eine Rolle könnten „Food Hubs“ spielen.

Und das sei ein Thema, das längst auch in der Politik angekommen ist und auch vom großen Thema der kommenden Jahre, dem Strukturwandel, nicht losgelöst betrachtet werden könne. „So hat die nordrhein-westfälische Umweltministerin Ursula Heinen-Esser angeregt, dass im Strukturprogramm 1.0 der Zukunftsagentur Rheinisches Revier auch der ökologische Landbau berücksichtigt werden soll“, informiert Groschke-Faruß. Und dafür Valentin Thurn, mehrfach ausgezeichneter Dokumentarfilmer und Journalist, der 2016 in Köln den ersten Ernährungsrat Deutschlands gegründet hat, ins Boot geholt. Der wiederum sprach die Ernährungsräte „rund ums Baggerloch“, wie Groschke-Faruß sagt, an. So schlossen sich die Räte aus Köln , Bonn , Aachen , Düsseldorf und dem Rhein-Kreis sowie dem BUND Rhein-Erft-Kreis und der Landesvereinigung ökologischer Landbauern zum sogenannten „Grünen Revier“ zusammen.

Zusätzlich fänden an diesem besonderen Ort Bildungsmaßnahmen statt, stünde man in Kontakt mit Schulen und Kindertagesstätten, so dass auch dort wieder frisch gekocht werde. Wesentlicher Faktor: Das ganze Projekt müsse von der Politik unterstützt werden. „Wichtig ist, dass die Bauern und Höfe in der Region die Gewähr haben, dass ihre Produkte auch abgenommen werden“, so Groschke-Faruß. Lange Transportwege würden so vermieden und zusätzlich weitere Arbeitsplätze geschafft. Für Schulen und Kitas könnte sich der Ernährungsrat auch vorstellen, dass die, die keinen Platz für einen Schulgarten gaben, einen in Kleingärtenanlagen bekämen, unterstützt von Ehrenamtlern, weil sie die Arbeit dort nicht allein bewältigen könnten. „Es gibt viele Ideen, eine nachhaltige gesunde Ernährung umzusetzen und es ist möglich, damit in kleinerem Rahmen anzufangen, wenn die Politik es unterstützt“, ist Agnes Groschke-Faruß überzeugt.