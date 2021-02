Weiterbildung im Rhein-Kreis : Das Technologiezentrum baut Angebot in der Pflege weiter aus

Das Technologiezentrum baut Angebot in der Pflege weiter aus

Rhein-Kreis Die Akademie des Bildungsträgers des Rhein-Kreises bietet sowohl Kurse für die Fortbildung als auch solche für Neueinsteiger an. Die Schulungen werden in verschiedenen Formen angeboten.

Die Akademie des Technologiezentrums Glehn (TZG) hat ein neues Fortbildungsprogramm für Beschäftigte in der Pflege und Betreuung für 2021 veröffentlicht. Wer sich fortbilden möchte, aber auch wer sich erstmals für eine Tätigkeit in der Pflege oder Betreuung interessiert, findet dort eine geeignete Qualifizierung. Alle Angebote sind auf der Homepage des TZG zu finden.

Kreisdirektor und Sozialdezernent Dirk Brügge betont, dass insbesondere im Pflegebereich Fachkräfte gefragt seien: „Das Angebot soll motivieren, einen Beruf in der Pflege anzustreben oder sich dort weiterzuentwickeln. Die Berufsfelder bieten dabei vielfältige und zukunftssichere Perspektiven.“

Ulrike Groth, Pflege-Fachbereichsleiterin im TZG, erläutert, dass die Seminare mit Blick auf den aktuellen Bedarf entwickelt wurden. „Die Kurse sind bei den Absolventen sehr beliebt, weil sie praxisnah und von hoher Qualität sind und weil bei uns die freundliche und persönliche Betreuung im Mittelpunkt steht“, sagt sie. Egal ob jemand Wissen auffrischen oder zusätzliche Qualifikationen erwerben will – im Angebot der TZG-Akademie finden alle Interessierten das passende Seminar. Insbesondere für Betreuungsfachkräfte, deren Anerkennung jährlich rezertifiziert werden müsse, enthält die Broschüre eine vielfältige Auswahl an Themen. Die Re-Zertifizierungsschulungen sind nicht nur eine gute Gelegenheit, den Betreuungsalltag aufzuarbeiten, sondern machen auch Spaß. So sind unter anderem die Themen „Malen mit dementen Menschen“ und „Einsatz von Schlagermusik“ beliebt. Die zweitägigen Seminare kosten 187 Euro.