Buchvorstellung im Rhein-Kreis : Kreisheimatbund stellt neues Jahrbuch vor

Beate Pricking, Präsidentin des Kreisheimatbundes, und Landrat Hans-Jürgen Petrauschke, mit einem frisch gedruckten Exemplar des neuen Jahrbuchs. Foto: Staniek

Rhein-Kreis Die Restaurierung von Schloss Liedberg, 60 Jahre Sportbund oder Kultur in Zeiten der Pandemie – das sind nur einige der Themen, die im neuen Jahrbuch des Rhein-Kreises behandelt werden. Ab sofort ist es zu kaufen.

Erstmals tagte der Kreisheimatbund Neuss unter der Leitung seiner Präsidentin Beate Pricking im neuen Martinus Forum in Wevelinghoven. Dieses gelungene Ensemble aus Neubau, denkmalgeschütztem Pfarrhaus und altem Pastoral ist nicht nur Herzstück der Ortsgeschichte, sondern vor allem ein außerordentlicher Treffpunkt für Begegnungen. Am 14. Juni 1648 war vor Wevelinghoven die letzte Schlacht im Dreißigjährigen Krieg mit mehr als 1000 Toten geschlagen worden, wenige Jahre später, 1653, entstand mit dem alten Pastorat ein barockes Juwel, zugleich das älteste Gebäude im damals völlig ausgebrannten Wevelinghoven.

Das Martinus Forum als geschichtsträchtiges Trio von sanierten Schmuckstücken und Neubau war vom Kreisheimatbund bewusst gewählt worden, um sein neues Jahrbuch 2023 vorzustellen. Denn als Schwerpunkt feiert das Kleinod für jede Bibliothek die Erhebung des niedergermanischen Limes zum Unesco-Welterbe. Mit archäologischen Funden aus dem Bereich der Römerlager in Neuss und Dormagen befassen sich die ersten fünf Beiträge. Und auch der Historiker Reinhold Mohr weist in einem geschichtsträchtigen Beitrag nach, dass Franz Baumeister aus Lüttenglehn, einst Füsilier in der kaiserlichen Garde Impériale Frankreichs, nicht nach der Völkerschlacht in Leipzig im Oktober 1813 verstarb, sondern erst 1851 als Bauer in Röckrath.

Schon das Titelbild des neuen Jahrbuches bietet Geschichte: Schloss Liedberg erstrahlt in neuem Glanz. Die auf das 13. Jahrhundert zurückgehende Anlage war bis vor anderthalb Jahrzehnte dem Verfall preisgegeben und ist durch die aufwendige Restaurierung durch ein Unternehmerehepaar ein Hingucker geworden. Die Journalistin Birgit Wilms beschreibt im reich bebilderten Buch die Bedeutung der Sanierung für den Rhein-Kreis Neuss. Aktuelle Beiträge ergänzen die Geschichte: So schreibt Helga Bittner-Mies über die Kultur im Kreis in Zeiten der Pandemie, Gundhild Tillmanns über ein Hausmuseum in Hochneukirch, Volker Koch bezeichnet den Sportbund Rhein-Kreis Neuss, der heuer auf 60 Jahre zurückblickt, als „Gewerkschaft des Sports“, absolut lesenswert seine Begründung. Feste Rubriken werden ebenfalls gefüllt: Peter Ströher vom Kreisarchiv Zons zeichnet die Jahreschronik für 2021/2022 auf, Beate Kemper von der Stadtbibliothek Neuss listet sämtliche Neuerscheinungen zum Rhein-Kreis im vergangenen Jahr auf.