Schule im Rhein-Kreis Welche Aufgaben „Bufdis“ erledigen

Sie wollen beide Psychologie studieren, doch aktuell leisten sie noch ihren Bundesfreiwilligendienst in einer Förderschule des Rhein-Kreises, der Mosaik-Schule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung in Grevenbroich-Hemmerden. Franka Schulte-Kaubrügger und Lena Jackisch haben beide ihr Abitur am Erasmus-Gymnasium gemacht und beide wollten danach nicht sofort an die Uni wechseln. „Eigentlich wollte ich ein halbes Jahr als Aupair nach Spanien gehen“, erzählt Lena. Das habe aber nicht geklappt. Dann hat sie zunächst in der Psychiatrie hospitiert und schließlich von einer Bekannten von dem Bufdi-Dienst gehört. Franka wiederum hatte mit Lena gesprochen und so von der Möglichkeit, ein freiwilliges Jahr in einer Förderschule zu absolvieren, erfahren. Nun sind beide seit September vergangenen Jahres an der Schule in Hemmerden und fühlen sich pudelwohl.