Corona im Rhein-Kreis : Zahl der Infizierten steigt in einer Woche um 44 Prozent

Zahl der Infizierten steigt in einer Woche um 44 Prozent

Rhein-Kreis Im Rhein-Kreis ist aktuell bei 3551 Personen (Vortag: 3175) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Unverändert 646 Menschen sind an den Folgen einer Erkrankung verstorben.

Der 7-Tage-Inzidenz-Wert liegt für den Rhein-Kreis Neuss bei 530,8 (Vortag: 537,7). Die NRW-Hospitalisierungsrate liegt bei 11,09. Seit Pandemie-Beginn wurden im Rhein-Kreis Neuss 169.896 (Vortag: 169.368) Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Von den aktuell 3551 Infizierten gehören 202 (Vortag: 177) der Gruppe der unter 20-Jährigen an. Der Aufenthaltsort der derzeit mit dem Coronavirus infizierten Personen verteilt sich wie folgt auf die Städte und die Gemeinde im Kreis:

„Die momentan wieder steigenden Infektionszahlen machen deutlich, dass noch immer Vorsicht geboten ist. Es gilt weiter, Infektionszahlen zu senken“, erläutert Landrat Hans-Jürgen Petrauschke. Dies sei unerlässlich, um eine Überlastung der Krankenhäuser dauerhaft zu vermeiden und Menschenleben zu schützen. „Auch nach dem weitgehenden Wegfall der Maskenpflicht ist es sinnvoll, insbesondere in Innenräumen im öffentlichen Bereich eine Maske zu tragen. Dies ist ein effektiver Schutz vor einer Ansteckung. Die Aufhebung zahlreicher Einschränkungen setzt auch voraus, dass ein hohes Maß an Eigenverantwortung gezeigt wird“, so Petrauschke.