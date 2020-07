Ehrenamt im Rhein-Kreis : Corona-Helfer können Unterstützung beantragen

Einkaufshilfen gibt es in allen Kommunen. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Rhein-Kreis Noch bis zum 30. August können Freiwilligen-Organisationen beim Rhein-Kreis einen Antrag auf finanzielle Unterstützung stellen. Das Land hatte über eine Million Euro für die Corona-Helfer zur Verfügung gestellt.

Dieses Limit hat der Rhein-Kreis nun aufgehoben. Bis zum 30. August ist es jetzt noch möglich, Unterstützung für ehrenamtliche Aktivitäten zu beantragen, weil die Mittel in Höhe von 25.000 Euro nicht vollständig abgerufen wurden. „Bei uns im Kreis haben viele ehrenamtlich tätige Menschen gerade in Zeiten großer Belastung außerordentlichen Einsatz gezeigt“, sagt Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und fügt hinzu: „Allen Helferinnen und Helfern gebührt unsere höchste Anerkennung. Ich bin froh, dass wir auf diesem Weg nun zumindest einen kleinen Teil der Aufwendungen zurückgeben können.“

Der Rhein-Kreis verteilt das Geld an die Freiwilligenagenturen und Vereine, die vor Ort hilfsbedürftige Menschen in der Corona-Krise unterstützen. Gefördert werden unter anderem Einkaufsdienste und psychosoziale Angebote. Auch Auslagen zum Beispiel für das Nähen von Behelfsmasken und die Anschaffung von Schutzkleidung sowie die Einrichtung von Videokonferenzen können erstattet werden. Mit dem Geld sollen sowohl bereits bestehende als auch neue ehrenamtliche Aktivitäten vor Ort unterstützt werden, damit die Freiwilligen ihre Aktionen vor allem für Senioren, erkrankte und für Menschen, die in Quarantäne sind, weiterhin und mit angemessenen Schutzvorkehrungen umsetzen können.