Politik im Rhein-Kreis : Grüne: Ex-Landratskandidat Christian Gaumitz gibt Sitz im Kreistag zurück

Rhein-Kreis Die beiden Kaarster Kreistagsabgeordneten Christian Gaumitz und Nina Lennhof haben ihre Mandate am Montag zurückgegeben. Dazu waren beide bei Landrat Hans-Jürgen Petrauschke, um ihm diese Entscheidung persönlich mitzuteilen.

Er wollte Landrat werden, holte bei der Kommunalwahl am 13. September als Grünen-Kandidat 18,6 Prozent und galt anschließend als Favorit auf den Vorsitz in seiner Kreistagsfraktion. Für sein Ziel, Landrats-Kandidat zu werden, drängte er bei der parteiinternen Entscheidung seinen ebenfalls aus Kaarst stammenden Mitbewerber Hans Chrstian Markert beiseite. Jetzt überrascht Gaumitz mit einem Salto rückwärts – auch seine Wähler: Er verzichtet auf sein Kreistagsmandat. Und mit ihm auch Nina Lennhof. Auch sie wird dem neuen Kreitag nicht angehören. „Es war bei der Aufstellung der Liste nicht im Traum daran zu denken, dass wir in Kaarst eine so große Ratsmannschaft bekommen werden“, erklärt Lennhof. Die Grünen hatten bei der Kommunalwahl in Kaarst 13 Sitze im Stadtrat erobert. Christian Gaumitz wurde zum Fraktionsvorsitzenden gewählt, Lennhof zu seiner Stellvertreterin. Sie ist zudem als Erste Stellvertretende Bürgermeisterin vorgeschlagen worden. „Zusätzlich zu den Aufgaben in Kaarst noch im Kreistag zu sitzen, ist zu viel“, sagt Lennhof. Auch Gaumitz erklärt seinen Rückzug mit den Aufgaben, die in Kaarst als Fraktionsvorsitzender auf ihn zukommen. „Ich möchte mich auf meine Aufgaben in Kaarst konzentrieren“, sagt er auf Nachfrage unserer Redaktion. Damit sind aus Kaarst noch Hans-Christian Markert und Marianne Michael-Fränzel in der Kreistagsfraktion aktiv. Er bedauere die Entscheidung von Gaumitz und Lennhof sehr, sagt Simon Rock, Fraktionsvorsitzender im Kreistag, „aber ich respektiere sie.“ Wer für die beiden beiden Kaarster in den Kreistag nachrücken wird, steht schon fest: Dirk Schimanski aus Grevenbroich und Annette Kehl aus Neuss.